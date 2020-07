Milan in emergenza, difesa da rifare: la probabile formazione anti-Atalanta

MILANO – Il Milan si ritrova a fronteggiare una vera e propria emergenza in vista di una partita difficilissima, che potrebbe essere determinante per il raggiungimento o meno del quinto posto in classifica. Domani sera, contro l’Atalanta nel terzultimo turno di campionato, Stefano Pioli dovrà fare a meno, tra infortuni e squalifiche, di giocatori fondamentali come Romagnoli, Conti, Theo Hernandez, Bennacer e, forse, anche Kjaer. La difesa è praticamente da rifare: a destra giocherà Calabria, dalla parte opposta Laxalt, mentre al centro Gabbia affiancherà Kjaer o Kessié. Qualora il danese non dovesse farcela, considerando anche gli infortuni di Musacchio e Duarte, sarebbe proprio il centrocampista ivoriano ad arretrare per giocare in difesa. A metà campo spazio a Bonaventura, mentre davanti sarà ancora Ibrahimovic a guidare l’attacco. Di seguito, le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Bonaventura; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

ATALANTA (3-4-3): Gollini; Toloi, Caldara, Sutalo; Castagne, Gosens, Freuler, De Roon; Pasalic, Gomez, Colley.

