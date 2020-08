Milan-Ibra: problema bonus

MILANO – A bloccare l’accordo tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic, ci sarebbe la questione bonus. Non a caso la parte fissa chiesta dallo svedese andrebbe a salire di molto, mentre il club di via Aldo Rossi vorrebbe abbassarla. Per questo motivo, il club continua a lavorare con l’entourage di Ibra sicuro di trovare un’accordo.

