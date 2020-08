Milan, fissato l’incontro con l’agente di Calhanoglu

MILANO – Il Milan è pronto a mettere nero su bianco il rinnovo di Hakan Calhanoglu, grande protagonista della seconda parte dello scorso campionato. Il fantasista turco ha il contratto in scadenza fra un anno e la società rossonera, come ha dichiarato il direttore tecnico Paolo Maldini in conferenza stampa, ha fissato un incontro col suo agente per l’inizio di settembre. C’è ottimismo sulla buona riuscita della trattativa: il numero 10 potrebbe firmare un quinquennale da circa 3 milioni netti a stagione. Tuttavia c’è la possibilità che nel nuovo contratto venga inserita una clausola rescissoria.

