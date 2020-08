Milan, finalmente grande contro le grandi: da 11 anni non batteva Juve, Lazio e Roma

MILANO – Alla ripresa della stagione, dopo la sosta a causa della pandemia, il Milan è tornato finalmente grande con le grandi. Da tempo si diceva che alla squadra rossonera, per fare un importante passo in avanti nel proprio percorso di crescita, mancasse la capacità di vincere contro le principali protagoniste della Serie A. Nella seconda parte del campionato però, i giocatori di Pioli non solo sono rimasti imbattuti per dodici partite di seguito, ma hanno anche sconfitto Juventus, Lazio e Roma. Era da ben undici anni che il Diavolo non riusciva ad imporsi contro questi tre avversari nella stessa stagione.

Ma attenzione perché, proprio nelle ultimissime ore, è arrivata anche un’altra grandissima novità per il mercato rossonero. Ora Maldini tenta una magia: colpo grosso a “soli” 25 milioni di euro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live