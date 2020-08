Milan, ecco cosa manca per chiudere l’acquisto di Brahim Diaz

MILANO – Per la prossima settimana il Milan conta di poter annunciare l’acquisto di Brahim Diaz, esterno offensivo classe 1999 del Real Madrid. Stando a ciò che riferisce Sky Sport, i due club hanno già trovato l’intesa per l’affare: prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, manca ancora il “sì” definitivo del calciatore, il quale sta cercando di capire se vi sia qualche spiraglio per una conferma a Madrid. Conferma, però, quasi impossibile, dato che il Real in quel ruolo ha diversi elementi e non a caso ha inserito Diaz nella lista dei cedibili. Probabile quindi che lo spagnolo accetti l’offerta rossonera: i contatti fra il Milan e il suo agente sono costanti, la fumata bianca è molto vicina.