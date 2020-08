Milan, Dumfries nome caldo: è lui il favorito per la fascia destra

MILANO – Il Milan è in cerca di un terzino a cui affidare la fascia destra per la prossima stagione. Davide Calabria sarà probabilmente ceduto, mentre Andrea Conti non dà sufficienti garanzie per poter essere titolare tutta la stagione, considerando anche che si giocherà ogni te giorni fra campionato ed Europa League. Sulla lista della dirigenza ci sono tre nomi: Serge Aurier del Tottenham, Emerson Royal del Barcellona e Denzel Dumfries del Psv Eindhoven. I primi due hanno un costo molto elevato (non meno di 25 milioni), mentre per il terzo potrebbero bastare 15 milioni. Attualmente è quindi Dumfries il favorito per andare a rinforzare la fascia destra rossonera. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata una clamorosa ultim’ora di mercato in casa rossonera. Proposto uno scambio pazzesco: ecco l’offerta a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

