Milan, cresce l’ottimismo sul ritorno di Bakayoko

MILANO – Salvo clamorosi colpi di scena, il Milan riabbraccerà Tiémoué Bakayoko. E’ infatti lui l’obiettivo numero uno della dirigenza che, per stessa ammissione di Paolo Maldini, sta trattando con il Chelsea per riportarlo sulla sponda rossonera del Naviglio. “E’ un giocatore che conosciamo e apprezziamo, ci piacerebbe riaverlo con noi” ha dichiarato il direttore tecnico meneghino. Ieri sera ci sono stati nuovi contatti, la trattativa va avanti e si avvicina sempre di più alla fumata bianca: Bakayoko, dal canto suo, non ha mai nascosto di voler tornare al Milan. Restano da definire alcuni dettagli con il Chelsea, ma le sensazioni sono molto positive: l’affare si chiuderà sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa trenta milioni di euro.

