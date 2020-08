Milan, con l’Europa League serve una quarta punta

MILANO – “Tuttosport”, nell’edizione odierna, sottolinea come Zlatan Ibrahimovic l’anno prossimo non potrà giocare ogni tre giorni, se i rossoneri dovessero qualificarsi all’Europa League. Il Milan si sente coperto in attacco con il sempre più sicuro rinnovo dello svedese, di Rebic e Leao si sente coperto. La testata riporta come serve un altro attaccante.