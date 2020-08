Milan-Chelsea, contatti serrati per Bakayoko: fumata bianca sempre più vicina

MILANO – Il Milan vuole riportare Tiémoué Bakayoko all’ombra del Duomo e sta conducendo una trattativa serratissima col Chelsea. Con il centrocampista l’accordo è già stato trovato da diverse settimane: è pronto a decurtarsi lo stipendio pur di indossare nuovamente la maglia rossonera, con cui ha già giocato nella stagione 2018/2019, con Gennaro Gattuso in panchina. Anche con il Chelsea l’ostacolo maggiore sembra essere superato: il club londinese ha infatti accettato la formula del prestito con diritto di riscatto, ma ora resta da definire la cifra che, probabilmente, verrà fissata intorno ai 30 milioni di euro. Come riferisce calciomercato.com, la dirigenza meneghina è molto fiduciosa circa il buon esito dell’operazione e spera di chiuderla entro le prossime 72 ore.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live