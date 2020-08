Milan, Calabria prepara le valigie: su di lui c’è anche una società spagnola

MILANO – Si sta avvicinando ai titoli di coda l’esperienza di Davide Calabria nel Milan. Il laterale destro classe ’96, dopo aver perso il posto da titolare a beneficio di Andrea Conti, è stato inserito nella lista dei cedibili e la società rossonera aspetta offerte, per poi prendere sul mercato un nuovo terzino (in cima alla lista c’è Aurier del Tottenham, ma piace anche Emerson del Barça). Calabria, che ha appena cambiato agenti, ha estimatori in Italia, su tutti Bologna e Fiorentina, ma anche all’estero. Stando infatti a quel che riporta TMW, il Siviglia lo avrebbe messo nel mirino e potrebbe bussare alla porta del Milan nelle prossime settimane. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche un’altra grandissima novità di mercato totalmente a sorpresa. Nome clamoroso, occasione unica: spunta un top player internazionale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA



