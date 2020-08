Milan, Bennacer e Kessié non bastano: servono rinforzi a centrocampo

MILANO – Il centrocampo è il reparto su cui il Milan si concentrerà maggiormente durante la prossima finestra di calciomercato. Fra cessioni ed acquisti, la metà campo rossonera potrebbe cambiare volto, anche se la titolarità di Ismael Bennacer e Franck Kessié pare al momento intoccabile. Il club, alla luce delle partenze a parametro zero di Biglia e Bonaventura e con la cessione di almeno uno fra Krunic e Paquetà, è chiamato a muoversi con decisione per rimpolpare la mediana e trovare delle alternative all’algerino e all’ivoriano.

In cima alla lista dei desideri c’è sempre Tiémoué Bakayoko, ma restano forti anche le candidature di Florentino Luis e Matteo Pessina, mentre Sandro Tonali sembra ormai destinato all’Inter. Un altro rinforzo, tuttavia, il Milan potrebbe già averlo in casa: Tommaso Pobega è infatti appena rientrato dal prestito al Pordenone, con cui ha disputato una grande annata in Serie B. Mister Pioli vuole valutarlo nel corso della preparazione pre-campionato e, qualora dovesse convincerlo, lo confermerebbe in squadra.

Ma attenzione perché, proprio nelle ultimissime ore, è arrivata anche un’altra grandissima novità per il mercato rossonero. Ora Maldini tenta una magia: colpo grosso a “soli” 25 milioni di euro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live