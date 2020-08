Messi, parla l’ex agente: “Credo abbia già scelto dove andare…”

MILANO – A sorpresa, Lionel Messi ha chiesto al Barcellona di essere ceduto. L’attaccante classe ’87, arrivato ai ferri corti col presidente Bartomeu, ha deciso di lasciare la squadra in cui ha giocato vent’anni, per provare una nuova esperienza in un altro campionato. Su di lui, al momento, ci sono tre società: Manchester City, Inter e Psg. In un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Cope’, Josep Maria Minguella, primo procuratore avuto da Messi, ha provato a sbilanciarsi sul futuro dell’argentino.

LE SUE PAROLE – “Secondo me ha già scelto di andare all’Inter. In Serie A si rinnoverebbe la sfida con Cristiano Ronaldo. In Inghilterra, però, ci sono i suoi amici Aguero e Guardiola, quindi anche il Manchester City è una pista plausibile”.



