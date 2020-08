Massara sui giovani: “Maldini e Colombo rimangono, Brescianini va in prestito”

MILANO – Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato in conferenza stampa dei giovani rossoneri promossi in prima squadra: “La società sta facendo un lavoro eccellente con il vivaio, producendo tanti talenti ormai da moltissimi anni. Pobega ha appena rinnovato dopo un’ottima stagione a Pordenone; siamo curiosi di vederlo in prima squadra, puntiamo su di lui. Anche Daniel Maldini e Colombo resteranno, mentre Brescianini verrà ceduto in prestito”. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra novità a sorpresa per il mercato rossonero. Maldini spiazza tutti: il nome nuovo costa 25 milioni e lo vuole mezza Europa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

