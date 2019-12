Martorelli: “Il Milan non può non fare mercato”

MILANO – Ai microfoni di Tuttomercatoweb è intervenuto il noto agente Giocondo Martorelli per analizzare le mosse dei club durante la finestra di mercato invernale. Ecco le parole: “Credo che l’Inter cercherà di accontentare Conte sul mercato. Penso che i nerazzurri tenteranno di prendere Vidal. E poi un’alternativa in attacco nonostante l’esplosione di Esposito. Anche perché l’Europa League porterà via tante risorse. E naturalmente il Milan non può non fare mercato. Così come Genoa e SPAL”.

