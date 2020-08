Maldini: “Rinnovo Donnarumma? Siamo un po’ preoccupati, ma faremo un’offerta importante”

MILANO – Una delle questioni più spinose in casa rossonera è indubbiamente quella relativa al contratto di Gianluigi Donnarumma, in scadenza a giugno 2021. In conferenza stampa ne ha parlato direttamente il direttore tecnico Paolo Maldini: “Gigio è entrato nell’ultimo anno di contratto, questo è un problema. Un po’ di preoccupazione inevitabilmente c’è, ma adesso stiamo dando la precedenza al rinnovo di Ibrahimovic. Poi proveremo a risolvere anche la questione Donnarumma, convinti di potergli offrire tutte le migliori condizioni per firmare il nuovo contratto. Saremo in grado di presentargli un’offerta molto importante, all’altezza del suo grande valore”. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra novità a sorpresa per il mercato rossonero. Maldini spiazza tutti: il nome nuovo costa 25 milioni e lo vuole mezza Europa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

