Maldini: “Ibra è la nostra priorità, ma abbiamo un piano B…”

MILANO – Il direttore tecnico Paolo Maldini, durante la conferenza stampa odierna, ha parlato della trattativa per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, confermando però di valutare anche alcune alternative: "Stiamo lavorando duramente per raggiungere un accordo. I contatti con il suo entourage sono costanti e il nostro desiderio è di chiudere in modo positivo questa trattativa il prima possibile. Ibra sa di essere la nostra priorità. Piano B? Sì, c'è. Ma chi fa questo lavoro deve avere anche un piano C e un piano D…".

