Maldini ad Ibiza con un difensore del Villarreal: indizio di mercato?

MILANO – Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, è stato immortalato in una spiaggia di Ibiza assieme a Funes Mori, difensore argentino in forza al Villarreal. Quest’ultimo, incontrata la leggenda rossonera, non ha resistito alla tentazione di chiedergli una foto, proprio come fa un tifoso col suo idolo. Chissà, però, che i due non abbiano parlato anche di calciomercato, dal momento che il Milan è alla ricerca di un centrale difensivo. Di seguito, il post pubblicato da Funes Mori sul proprio profilo Instagram.