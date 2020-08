Lunedì inizia il ritiro del Milan. Niente tifosi fuori Milanello?

MILANO – Con il raduno di lunedì 24 agosto a Milanello inizia la nuova stagione del Milan. Probabilmente non sarà il solito raduno: per via del Covid-19 alcune cose potrebbero cambiare: ad esempio ci potrebbero essere restrizioni importanti per i tifosi affinché si evitino assembramenti fuori il centro sportivo. Alcune fonti riportano come, ad esempio, i ragazzi di Pioli non potrebbero allenarsi sul campo esterno: situazione che al momento però non trova conferma.

Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivato un altro grandissimo annuncio di mercato in diretta su Sky che farà felici tutti i tifosi rossoneri. Ora si può chiudere, Gianluca Di Marzio conferma: “Da quanto mi risulta…” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live