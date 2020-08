Lucci a Casa Milan, probabile trasferimento per Leo Duarte

MILANO – A Casa Milan si sono incontrati i dirigenti rossoneri e Alessandro Lucci, agente e intermediario di mercato, per fare il punto della situazione sul futuro di Leo Duarte. La prima stagione del brasiliano all’ombra del Duomo è stata tutt’altro che brillante, complici svariati infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per molti mesi. L’intenzione del club è quella di acquistare un difensore centrale nel mercato di settembre, confermando al tempo stesso Kjaer, Romagnoli, Gabbia e, forse, anche Musacchio (l’argentino è sul mercato ma per ora non ci sono offerte). Di conseguenza si prospetta per Leo Duarte un trasferimento, verosimilmente in prestito e magari in una squadra italiana, così da poter prendere finalmente confidenza con la Serie A.

