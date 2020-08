Calciomercato Milan – Sky Sports, annuncio nella notte: ora Maldini trema!

Calciomercato Milan, Sky Sports annuncia: pessime notizie per Maldini

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il pubblico rossonero non aspetta altro che la prima mossa di calciomercato del Milan. I tifosi, attualmente interessatissimi alla questione Ibrahimovic, su cui dovrebbero arrivare novità decisive nel corso di questi giorni, attendono con ansia il primo colpo della dirigenza. Maldini e Massara hanno sempre meno tempo per costruire una squadra più competitiva da consegnare a Pioli, ed è molto probabile che presto cominceranno ad affrettare i tempi delle varie trattative. Strategia consigliabile anche per il primo obiettivo rossonero: per arrivare a Serge Aurier potrebbe essere necessario dare la stretta finale entro poco tempo. Infatti, secondo quanto riferito da Sky Sports UK, sull’ivoriano si sarebbe scatenata la concorrenza, con il Bayer Leverkusen in pole position. La sensazione è che il Milan stesse temporeggiando, in attesa di capire come si sbroglierà la situazione rinnovi e soprattutto dell’approvazione della proprietà. Vi abbiamo già raccontato di una trattativa col Tottenham realizzabile in maniera relativamente semplice, ma anche delle perplessità da parte di Elliott sul profilo del giocatore. Maldini e Massara sembrerebbero ancora in attesa del via libera da parte della proprietà per procedere all’affondo decisivo, ma se questo tardasse ad arrivare, l’operazione potrebbe anche saltare. Appare ormai chiaro che i rossoneri non siano più soli nella corsa al giocatore, dunque tirare la trattativa per le lunghe sarebbe un grosso rischio. A questo punto, probabilmente arriveranno novità a breve, che infiammeranno, o forse geleranno, la pista Aurier. A complicare l’affare, oltre ai dubbi della proprietà, ora c’è anche una concorrenza con cui doversi confrontare. Ma non è ancora tutto. Attenzione a Maldini, il dt prepara alcuni colpi completamente nuovi: nel mirino ben 12 nomi a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA