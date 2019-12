L’Equipe – Ibrahimovic ha detto si

MILANO – In Francia sono sicuri: Zlatan Ibrahimovic è a un passo dal Milan. A riportare la notizia è il quotidiano francese “L’Equipe”. Secondo la testata infatti l’ex Barcellona e PSG avrebbe dato il suo ok a un contratto semestrale con opzione per la stagione successiva in base al numero di gol segnati dallo svedese. Già lunedì Ibra dovrebbe essere a Milanello per svolgere i primi allenamenti sotto la guida di Stefano Pioli.

