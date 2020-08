Lazio-Reina, trattativa lampo: chiusura ad un passo

MILANO – Con ogni probabilità José Reina, pronto a lasciare il Milan, rimarrà in Italia. Il portiere, che sembrava vicinissimo al Valencia, sta per firmare con la Lazio. La trattativa è durata pochissimi giorni: i tentennamenti del club spagnolo hanno indispettito Reina che, appena ricevuta la proposta biancoceleste, ha dato la propria disponibilità al trasferimento. Il classe 1982 firmerà un biennale e si giocherà il posto da titolare fra i pali con Thomas Strakosha.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live