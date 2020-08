Lazio, ecco Reina: oggi la firma sul contratto

MILANO – L’ormai ex portiere del Milan Pepe Reina sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Lo spagnolo è già a Roma, dove ha svolto questa mattina le visite mediche e sempre nella giornata di oggi firmerà il contratto che lo legherà per un anno, con opzione sul secondo, alla società di Claudio Lotito per 1,5 milioni di euro. Il Milan, dal canto proprio, ha già contattato Asmir Begovic per farlo tornare in rossonero e affidargli nuovamente il ruolo di vice-Donnarumma.

