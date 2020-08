Lazio, che colpo: David Silva ad un passo

MILANO – Un altro grande campione sta per raggiungere il nostro campionato. Si tratta di David Silva, fantasista in uscita dal Manchester City per la scadenza del contratto. Un giocatore di caratura internazionale, che per anni è stato protagonista prima con la maglia del Valencia e poi con quella dei Cityzens, oltre che nella nazionale spagnola con cui ha vinto due Europei ed un Mondiale. La Lazio è pronta ad ingaggiarlo a parametro zero: stando a quel che riferisce Il Corriere dello Sport, le parti hanno già trovato l’accordo economico e la firma sul contratto potrebbe arrivare lunedì.

