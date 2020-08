Laxalt cercato dalla Lokomotiv Mosca, ma non ci sarà lo scambio con Miranchuk

– Secondo quanto riferito da “Il Corriere dello Sport” il Milan sta guardando con molta attenzione al mercato. Infatti il club di via Aldo Rossi, dopo aver quasi definito la cessione di Rodriguez al Toro, è al lavoro per piazzare Laxalt. L’ex Genoa continua a piacere molto alla Lokomotiv Mosca. Il Milan per lasciare partire l’uruguaino chiede 10 milioni di euro. Difficilmente, sottolinea la testata, andrà in porto lo scambio con Miranchuk, a causa della differenza di valutazione che c’è tra i due.