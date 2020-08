Laudisa: “Ibra? Chiede un aumento per orgoglio, è una questione di status”

MILANO – Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni ‘Tutti Convocati’, trasmissione radiofonica in onda su Radio 24, della telenovela Ibrahimovic: “Zlatan chiede un aumento di ingaggio notevole al Milan, che dal canto suo vuole tenerlo. Credo quindi che le parti si troveranno a metà strada. In questa vicenda c’è tutto l’orgoglio di Ibra, a cui quei soldi non servono: per lui è una questione di status”. Ma attenzione perché, proprio nelle ultimissime ore, è arrivata anche un’altra grandissima novità di mercato in casa rossonera. L’indiscrezione è clamorosa, annuncio improvviso: “Sì, vuole trasferirsi al Milan!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live