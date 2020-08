La Roma beffa Milan e Fiorentina: vicino Torreira

MILANO – Il Milan nelle ultime sessioni di mercato ha cercato di assicurarsi le prestazioni dell’ex Sampdoria Luca Torreria. Il regista, in forza all’Arsenal, però oltremanica non ha mai convinto e i Gunners vorrebbero fare cassa. L’uruguaino l’anno scorso è stato cercato dai rossoneri prima di virare definitivamente su Bennacer, ma non è mai uscito dalla testa della dirigenza tanto che il club di via Aldo Rossi lo avrebbe messo nella lista dei possibili arrivi. Ma il Milan non è l’unico club ad aver pensato a Torreira: la Fiorentina di Rocco Commisso avrebbe pensato al giocatore da affiancare al neo arrivato Amrabat. Ma chi sembra essere davvero vicino all’ex Samp è la Roma del neo presidente Dan Friedkin: non a caso l’Arsenal è molto interessato al giallorosso Amadou Diawara. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” i giallorossi avrebbero proposto uno scambio proprio con Torreira: in questo modo entrambi i club metterebbe a bilancio importanti plusvalenze. La Roma sembra avere battuto il primo colpo di mercato e le sue concorrenti. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra clamorosa notizia a sorpresa per il mercato rossonero. Bomba Maldini: vuole strappare un gioiello da 30 milioni di euro alla Juventus! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA