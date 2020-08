La Reggina non si ferma: in arrivo un altro ex rossonero

MILANO – Dopo aver ingaggiato Jeremy Menez e prelevato in prestito dal Milan Alessandro Plizzari, la Reggina, appena tornata in Serie B dopo sei anni, è pronta a prendere un altro ex calciatore rossonero. Si tratta di Adil Rami, difensore centrale svincolato, laureatosi Campione del Mondo con la Francia nel 2018. La trattativa è in via di definizione e nell’ambiente amaranto serpeggia un certo ottimismo, come ha fatto intendere il presidente Luca Gallo con alcune dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport.

LE SUE PAROLE – “Entro il fine settimana dovremmo chiudere un’altra trattativa di spessore internazionale. Nonostante la presenza di squadre importanti nella prossima Serie B, la Reggina disputerà un grande campionato con l’idea fortissima di tornare subito nella massima categoria”.