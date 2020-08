La Juventus pronta a salutare Maurizio Sarri

MILANO – La Juventus e Maurizio Sarri sono destinati a dirsi addio. Il tecnico toscano, chiamato a sostituire Allegri, non ha mai convito la dirigenza e i tifosi bianconeri. Il suo bel gioco non si è mai visto a Torino nonostante la vittoria del nono scudetto consecutivo. A fare saltare il banco l’uscita di ieri sera dalla Champions League contro il Lione di Rudi Garcia. Per questo motivo il Presidente Agnelli sta valutando l’esonero di Sarri. Qualora dovesse essere confermato, chi sarà il nuovo allenatore dei Campioni di Italia? Il sogno è quello di portare a Torino Zinedine Zidane, che ha fatto la fortuna del Real Madrid degli ultimi anni. Le alternative non mancano: piace molto Inzaghi, ma i non idilliaci rapporti con Lotito rendono difficile la trattativa. Occhio anche ai cavalli di ritorno: Allegri e Conte. In lista restano anche altre opzioni come Spalletti, Pochettino e il neo allenatore della Juventus Under 23 Andrea Pirlo.

