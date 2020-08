Jorge Mendes vuole fare un regalo al Milan

MILANO – Bisogna partire da una certezza: il reparto d’attacco del Milan ha bisogno di un’altra punta in vista dei molti impegni della prossima stagione. Per questo motivo Maldini e Massara sono alla ricerca di occasioni di mercato. Certamente la priorità al momento riguarda il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e di Hakan Calhanoglu, ma una volta che verranno siglati i nuovi accordi il club di Aldo Rossi inizierà nella ricerca del vice Ibra. Ad aiutare il Milan ci potrebbe pensare il procuratore di Cristiano Ronaldo: Jorge Mendes. Il superagente portoghese cura gli interessi di molti top-player. L’idea dell’agente è quella di regalare al Milan e al suo allenatore un altro top player e il prescelto sarebbe Diego Costa. L’ex Chelsea sarebbe il giocatore perfetto da affiancare a Ibrahimovic. Ma sul brasiliano naturalizzato spagnolo ci sarebbe anche l’Inter: i nerazzurri qualora dovessero cedere Lautaro Martinez punterebbero subito il numero 19 biancorosso. Alcune voci riportano come Costa avrebbe parlato ad alcuni amici che il suo futuro sarebbe a Milano. Ma attenzione perché poco fa è arrivata anche un’altra pesantissima notizia di mercato in casa rossonera. Pessime notizie per Pioli: ora può saltare tutto! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA