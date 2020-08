Inzaghi a Sky Sport: “Spero che Ibrahimovic resti: può dare ancora tanto al Milan”

MILANO – L’allenatore del Benevento ed ex attaccante del Milan, Filippo Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto: “Abbiamo visto tutti quello che Ibra ha dato al Milan. Mi auguro possa restare in rossonero e possa iniziare la stagione visto che l’anno scorso è arrivato e gennaio e iniziare a stagione in corso non è mai facile. Spero possa essere agli ordini di Pioli già dall’inizio perché Zlatan può dare ancora tanto“.

Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivato un altro grandissimo annuncio di mercato in diretta su Sky che farà felici tutti i tifosi rossoneri. Ora si può chiudere, Gianluca Di Marzio conferma: “Da quanto mi risulta…” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live