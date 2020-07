Inter e Lipsia su Kessié, ma il Milan vuole blindarlo

MILANO – Sembra rinato Franck Kessié dalla ripresa della stagione. Il centrocampista ivoriano sta fornendo ottime prestazione ed ha anche trovato il gol nelle ultime due partite, contro Juventus e Napoli. Finalmente è tornato ad essere quella diga di metà campo che in questa stagione, almeno fino alla sosta forzata, non si era vista. Ora il Milan è pronto a blindarlo, provando a respingere gli assalti di mercato. Sul classe ’96 c’è infatti l’interesse dell’Inter e, stando a ciò che riferisce Repubblica, anche quello del Lipsia, ma la priorità del club rossonero è provare a trovare l’accordo per il rinnovo.

