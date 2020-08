Il Real apre alla cessione di Oscar Rodriguez, ma…

MILANO – Negli ultimi giorni Oscar Rodriguez, trequartista classe ’98, si è aggiunto alla lista dei desideri dei dirigenti milanisti, tanto che sono già stati avviati i contatti con il Real Madrid, club proprietario del suo cartellino. Nell’ultima stagione, giocata in prestito al Leganes, lo spagnolo ha totalizzato 30 presenze, condite da 9 gol e 2 assist. Il Milan lo ha individuato come vice-Calhanoglu e sta portando avanti la trattativa con i Blancos che, dal canto loro, sono disposti a cederlo per 20 milioni di euro. Lo scoglio più grande da superare però, come sottolineano in Spagna, è il diritto di riacquisto che il Real vorrebbe riservarsi sul giocatore.

