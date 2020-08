Il Monza ha provato a prendere Daniel Maldini, ma il Milan…

MILANO – Daniel, ultimo Maldini, il terzo di una lunga dinastia rossonera, vuole restare a Milanello e il Milan non vuole cederlo né prestarlo. Il piano della dirigenza è quella di farlo studiare da Ibrahimovic affinché il classe 2001 possa lasciare il segno nel club come papà Paolo e nonno Cesare. Il ragazzo ha talento e ampi margini di crescita. Al momento però Stefano Pioli lo vuole con sé: quantomeno per la prima parte di stagione, durante il quale sarà aggregato in pianta stabile alla prima squadra: sotto gli occhi vigili di Ibra, Rebic e Calhanoglu.

Eppure molti club vorrebbero il giovane Daniel, al quale garantirebbero un minutaggio superiore rispetto a quello del Milan. Chi ci ha seriamente provato è il Monza di Berlusconi e Galliani, ma da via Aldo Rossi al momento hanno preferito rifiutare l’offerta dei brianzoli.

