Il Milan valuta 12 milioni Pessina, ma l’Atalanta…

MILANO – “La Gazzetta dello Sport” in edicola oggi riporta l’interessamento del Milan per Matteo Pessina. Il giocatore ha giocato l’ultima stagione all’Hellas Verona, ma il suo cartellino è di proprietà dell’Atalanta. I rossoneri possono però vantare un diritto sulla futura rivendita pari al 50%. Partendo da queste considerazioni il Milan vorrebbe riportare il giocatore a Milanello per 12 milioni. Ancora ignota, invece, la richiesta dei bergamaschi.

