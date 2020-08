Il Milan rivuole Begovic

MILANO – In appena 7 mesi di prestito in rossonero, Asmir Begovic ha convinto tutto lo staff del Milan a puntare su di lui come vice Donnarumma. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di “Tuttosport” il club di via Aldo Rossi vorrebbe richiamare il portiere bosniaco. A facilitare la trattativa la retrocessione del Bournemouth, proprietario del suo cartellino. Ma attenzione perché poco fa è arrivata anche un’altra pesantissima notizia di mercato in casa rossonera. Pessime notizie per Pioli: ora può saltare tutto! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA