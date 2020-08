Il Milan risponde a Van Basten: “Grazie per i magici ricordi”

MILANO – Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, Marco Van Basten ha ricordato il suo addio al calcio di venticinque anni fa. Tra i tanti commenti ricevuti, ne è apparso anche uno del Milan, il quale ha voluto ringraziare l’ex attaccante olandese per tutto ciò che ha fatto con la maglia rossonera: “Le leggende non muoiono mai. Grazie per tutti i magici ricordi!”.