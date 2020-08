Il Chelsea vuole registrare una plusvalenza per la cessione di Bakayoko

MILANO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il Milan continua a lavorare per portare a Milanello Tiemoué Bakayoko. Il Chelsea, per lasciar partire l’ex Monaco, chiede 25 milioni: una cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza rossonera. Infatti i Blues, per evitare una minusvalenza sul francese, basterebbe incassare 15 milioni. Il problema, per il club meneghino, è la volontà del Chelsea di scrivere a bilancio una plusvalenza.

