Ielpo: “Milan, tieni Kjaer. L’errore fatto con Bakayoko non va ripetuto”

MILANO – Ospite di Milan Tv, canale televisivo ufficiale del club rossonero, Mario Ielpo, ex portiere, ha parlato dell’importanza che ha Simon Kjaer nella squadra di Stefano Pioli: “Il Milan non deve commettere lo stesso errore fatto con Bakayoko, il quale non è stato riscattato. Kjaer deve restare, perciò mi auguro che venga confermato. Chi diventa un punto fermo della squadra deve rimanere nella stagione successiva, anche a costo di spendere qualcosa in più dal punto di vista economico”. Del futuro di Simon Kjaer ha parlato anche il suo procuratore, Mikkel Beck: ecco cosa ha detto.

