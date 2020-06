Kjaer, l’agente esce allo scoperto: “Simon vuole restare al Milan”

MILANO – Intervistato da MilanNews.it, Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, ha parlato della volontà, da parte del difensore centrale danese, di restare in rossonero: “Simon è felice al Milan. Si è sentito a proprio agio sin dal suo arrivo. Penso stia giocando bene e che si sia ambientato molto velocemente nella sua nuova squadra. Gli piacerebbe molto restare al Milan e credo ci siano delle possibilità, visto che il club può riscattarlo dal Siviglia. Speriamo che Simon continui con le sue belle prestazioni, così da dimostrare ulteriormente di essere un giocatore da Milan”.

CARTE COPERTE – “Per il momento la società rossonera tiene ancora le carte coperte. Non abbiamo fissato un appuntamento, ma l’unica cosa veramente importante è la data entro cui il Milan può riscattarlo dal Siviglia, ovvero il 30 giugno. Nei prossimi giorni sapremo se il Milan vorrà continuare l’avventura con Simon oppure no. Lui, come ho già detto, spera di rimanere perché si trova davvero bene e sa di poter ancora dare un ottimo contributo”.

