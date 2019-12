Ibrahimovic mancano gli ultimi dettagli

MILANO – Il 30 dicembre potrebbe essere l’Ibra-Day, ovvero il giorno in cui Ibrahimovic dovrebbe tornare a Milanello, quando riprenderanno gli allenamenti. Quel che sembra certo è che Stefano Pioli potrà contare sullo svedese già per il match dell’Epifania quando i rossoneri sfideranno la Sampdoria. Ibra, sicuramente, dovrà recuperare la forma fisica visto che non gioca una partita ufficiale da metà novembre. Secondo quanto filtra da Casa Milan le parti stanno lavorando sugli ultimi dettagli.

