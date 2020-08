Ibrahimovic, l’attesa continua: oggi nuovo contatto con i dirigenti rossoneri

MILANO – La Gazzetta dello Sport riporta come Zlatan Ibrahimovic abbia chiesto un ingaggio da circa 7,5 milioni netti a stagione, mentre il Milan ha da tempo proposto 5 milioni di parte fissa più ricchi e numerosi bonus che permetterebbero a Ibra di arrivare a guadagnare oltre a 6 milioni di euro in un anno. Il tempo è poco per raggiungere un accordo, ma la strada sembra essere spianata da buoni rapporti che incorrono fra giocatore e società. Elliott è convinto di aver proposto al giocatore un’offerta molto importante e confida in una soluzione che potrebbe arrivare già nell’incontro che avverrà oggi.

