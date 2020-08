MILANO – Zlatan Ibrahimovic domani non prenderà parte al raduno del Milan. La trattativa con il club infatti non ha ancora portato alla (attesa) fumata bianca. La dirigenza spera ancora che lo svedese possa abbassare le sue pretese economiche, 7 milioni netti, e per questo non ha posto una deadline.

