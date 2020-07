Ibrahimovic, dalla Samp alla Samp: un girone fa iniziava la sua (seconda) avventura rossonera

MILANO – Per il Milan mancano ormai soltanto due partite per chiudere questo campionato. La penultima è in programma mercoledì 29 luglio, alle 21.45, contro la Sampdoria a Marassi. Nella gara d’andata, svoltasi lo scorso 6 gennaio, le squadre non riuscirono ad andare oltre lo 0-0 e proprio in quell’occasione Zlatan Ibrahimovic vece il suo debutto in questa seconda avventura con la maglia rossonera. Un girone intero, seppur interrotto per oltre due mesi dalla pandemia, in cui lo svedese ha dimostrato di essere fondamentale per questo Milan nonostante la carta d’identità. La dirigenza meneghina lo sa bene e infatti ha avviato i contatti per trovare un accordo sul rinnovo.

