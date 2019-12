Ibrahimovic al Milan senza agevolazioni fiscali

MILANO – Sembra oramai tutto pronto per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan per sei mesi con opzione per l’anno successivo. Una buona notizia per i tifosi, meno buona per le casse del club di via Aldo Rossi, che non potrà godere degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. Infatti per poterli utilizzare è previsto che il lavoratore rimanga in Italia per 24 mesi continuativi. Lo svedese invece potrebbe restare in Italia al massimo per 18 mesi. Il suo ingaggio quindi sarà tassato come quello degli altri giocatori già presenti in rosa.

