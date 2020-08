Herta Berlino, l’allenatore bacchetta Piatek: “Dev’essere più presente e decisivo”

MILANO – L’allenatore dell’Herta Berlino, Bruno Labbadia, ha bacchettato ai microfoni di Kicker l’ex attaccante rossonero Kris Piatek: “Deve diventare più presente in area ed efficace. Krzysztof lavora molto duramente, ma le sue capacità devono entrare in gioco con più frequenza e incisività. Dobbiamo pensare a come metterlo nelle posizioni giuste e come dobbiamo giocare per assicurarci che venga coinvolto di più nella manovra della squadra”.

