Hauge fa l’esordio, Castillejo medita in panchina

MILANO – Il Milan ha una buona lotteria di esterni su cui fare affidamento. Le fasce offensive possono contare infatti sull’estro di Rebic, sulla rapidità di Leao, sulle incursioni di Saelemaekers e sulla rapidità di Castillejo. Proprio quest’ultimo è apparso in netta difficoltà nelle ultime giornate. Ieri è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, dando spazio nel secondo tempo addirittura al neo arrivato Hauge, ancora inesperto del nostro campionato.

Samu CastillejoDopo una prima parte del 2020 con ogni probabilità la migliore della sua carriera a livello di prestazioni, si è un pò spento in questo inizio di stagione, risultando fuori dal gioco e molto spesso inconcludente in ogni tentativo da lui effettuato. Insomma, un momento negativo da cui sia Castillejo che la società rossonera spingono per uscire presto.