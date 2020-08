Gli occhi del Sassuolo su Pobega

MILANO – Il Sassuolo sta cercando un centrocampista per la prossima stagione. Dalla scrematura fatta sono rimasti due profili: Tommaso Pobega o Godfred Donsah. Due obiettivi non facili, secondo quanto riportato da “Il Resto del Carlino“. Il primo, infatti, dovrebbe rimanere al Milan, dopo l’ottima prestazione in Serie B con il Pordenone. Discorso opposto per il ghanese del Bologna nonostante l’interesse di Hellas e Cagliari: il club rossoblù è pronto a cederlo dopo il prestito ai belgi del Cercle Brugge.

