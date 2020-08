Giampaolo: “Deluso dal Milan”

MILANO – Nella giornata odierna Marco Giampaolo è stato presentato alla stampa come nuovo allenatore del Torino. Il tecnico abruzzese ha risposto anche ad una domanda sulla sua breve – e sfortunata – esperienza sulla panchina del Milan: “Ho apprezzato le grandi risorse, il centro sportivo di alto livello e tante altre cose. Da parte mia c’è però delusione perché in sette partite ho potuto dimostrare pochissimo”. Ma attenzione perché, sempre in queste ultime ore, sono arrivate anche alcune grosse novità per il mercato rossonero. Ora Pioli alza la voce: il tecnico ha deciso, ecco cosa ha chiesto a Gazidis! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

