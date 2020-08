Gazidis: “San Siro è un’icona, ma quando i tifosi vedranno il nuovo stadio…”

MILANO – Contattato dai microfoni del quotidiano inglese Daily Mail, l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo stadio: “San Siro genera ricordi ed emozioni, è un luogo iconico, ma il nuovo impianto offrirà un ambiente migliore per assistere alle partite. Aggiungeremo tutto ciò che deve possedere uno stadio moderno. Quando i tifosi visiteranno il nuovo stadio, capiranno che è stata fatta la mossa giusta. Fino a quel momento, ovviamente, si sentirà in maniera più forte la nostalgia di San Siro”.

COLLABORAZIONE CON L’INTER – “La condivisione dello stadio ci permette di fare cose che non si vedono da nessun’altra parte. È davvero una situazione unica avere due club così importanti in una città così grande, dove il calcio è davvero l’esperienza sociale e culturale dominante. Fare questo insieme ci consente di costruire uno stadio che sarà un punto di riferimento a livello mondiale”.

